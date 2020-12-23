Пандемія: вчені уточнили заразність нових штамів коронавірусу - дослідження

Важливо відзначити, що статті, опубліковані на medRxiv — не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

Минулого тижня влада Великої Британії розповіла про да нових штами коронавірусу нового типу (SARS-CoV-2), які відрізнялися від інших мутацією N501Y. Через цю мутацію нові штами, за словами вчених, заразніше інших різновидів SARS-CoV-2. Прабатько обох з’явився на території Вельсу в вересні цього року. Спочатку він був розповсюджений не дуже широко.

В кінці листопада він набув ще близько 17 мутацій і після цього став швидко поширюватися по Британії. Зараз він зустрічається в країні набагато частіше за інших. Вчені припускають, що цей різновид поширюється від 1,7 до 2 разів швидше інших штамів SARS-CoV-2. Цей штам встиг проникнути в ПАР, Данію та інші країни.

Молекулярні біологи під керівництвом професора Гонконзького університету Джозефа Ву оцінили заразність і швидкість поширення двох “британських” штамів коронавірусу. Для цього вчені порівняли між собою геноми SARS-CoV-2, зразки яких були зібрані у Великій Британії в листопаді цього року.

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Вони простежили, як мінявся геном збудника COVID-19 в останні тижні і місяці і вивчили, як часто штами з мутацією N501Y зустрічалися раніше і як швидко вони поширювалися.

Розрахунки підтвердили, що перші подібні штами виникли на території Вельсу в кінці серпня. З іншого боку вони показали, що сама по собі мутація N501Y досить слабо впливала на заразність SARS-CoV-2, підвищуючи її всього на 10-15% в порівнянні з домінуючими в Європі різновидами коронавірусу. Тому перші версії “британського” коронавірусу спершу зустрічалися лише у 0,2% пацієнтів в Уельсі.

Набагато небезпечніше виявилася друга версія цього вірусу, у якій з молекул S-білка — ключової частини оболонки SARS-CoV-2, яка безпосередньо відповідає за з’єднання з рецепторами ACE2 і зараження клітин — були видалені три амінокислоти. Через їх зникнення заразність SARS-CoV-2 з мутацією N501Y збільшилася приблизно на 70-80%. В результаті нові штами вірусу до середини грудня стали домінувати на території країни.

Крім того, дослідження професора Ву і його колег показує, що південноафриканська версія коронавірусу з мутацією N501Y ніяк не пов’язана з його британської різновидом, так як у неї інший набір дрібних мутацій. Це говорить про те, що подібні зміни в геномі коронавірусу досить часто можуть з’являтися спонтанно. Це потрібно враховувати як епідеміологам, так і при розробці та застосуванні вакцин.