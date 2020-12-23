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Пандемия: в Великобритании зафиксировали новый рекорд случаев COVID-19 за сутки

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 39,2 тысячи, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Как свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте правительственной информации, антирекорд фиксируется в королевстве вторые сутки подряд, пишет УНН.

Пандемия: в Великобритании зафиксировали новый рекорд случаев COVID-19 за сутки

Днем ранее в стране было зарегистрировано более 36,8 тысячи случаев заражения. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 744 (по сравнению с 691 во вторник), что стало самым высоким суточным приростом с 29 апреля.

В общей сложности в Великобритании умерли 69 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования превысило 2,14 млн. За последние семь дней количество выявляемых в стране случаев заражения выросло примерно на 60% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Согласно статистике ВОЗ — в Соединенном Королевстве 2 073 515 случаев болезни, 67 616 человек погибли.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявлением нового, мутировавшего варианта коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, предварительный анализ показывает, что он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Новый вариант коронавируса начинает доминировать среди выявляемых случаев заражения — в Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него сейчас приходится большая часть новых заболевших. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время более 30 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили о том, что временно прекратят пассажирское авиасообщение с Великобританией. При этом эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мутировавший вариант был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а позже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.

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