Пандемия: в США зафиксирован суточный рекорд инфицирования COVID-19 - более 217 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Число случаев заражения коронавирусом в США за сутки увеличилось на 217 664 — рекордное за все время пандемии значение, следует из опубликованных в пятницу подсчетов Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.
По его сведениям, за 24 часа умерли 2 879 пациентов с COVID-19, это меньше зафиксированного в четверг антирекорда в 3 157 летальных исходов, однако больше апрельского максимального значения — тогда за сутки из-за коронавируса в США умерли 2 752 человека.
Согласно подсчетам университета, за все время в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 14,1 млн случаев заражения и 276 325 смертей из-за коронавируса.
Стоит отметить, что согласно статистике ВОЗ — в США 13 759 500 случаев заболевания, 271 233 человека — погибли.
Репортаж The New York Times о COVID-19 во время первой волны заболевания в США: