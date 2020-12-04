Пандемія: у США зафіксований добовий рекорд інфікувань COVID-19 - понад 217 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кількість випадків зараження коронавірусів в США за добу збільшилася на 217 664 — рекордну за весь час пандемії значення, випливає з опублікованих в п’ятницю підрахунків Університету Джонса Хопкінса, передає УНН.
За його відомостями, за 24 години померли 2 879 пацієнтів з COVID-19, це менше зафіксованого у четвер антирекорду в 3 157 летальних випадків, проте більше квітневого максимального значення — тоді за добу через коронавірус в США померли 2 752 людини.
Згідно з підрахунками університету, за весь час в Сполучених Штатах було зареєстровано понад 14,1 млн випадків зараження і 276 325 смертей через коронавірус.
Варто зазначити, що згідно зі статистикою ВООЗ — в США 13 759 500 випадків захворювання, 271 233 особи — загинули.
Репортаж The New York Times про COVID-19 під час першої хвилі захворювання в США: