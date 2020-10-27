В Польше зафиксирован суточный рекорд инфицирования COVID-19, смертность превышает показатели за весь сезон гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Министерство здравоохранения заявило о 16 300 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше всего с начала эпидемии, пишет УНН со ссылки на Polskie Radio и местный телеканал TVN24.
Умерли 132 человека, 117 из них имели сопутствующие заболевания. За последние 24 часа было проведено более 66 тыс. тестов на коронавирус.
Всего в Польше подтверждено 280 229 заражений коронавирусом. 4 615 человек умерли, а 119 237 выздоровели.
С субботы 24 октября территория всей Польши вошла в так называемую “красную зону”. По всей стране введены дополнительные ограничения.
Как заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, если эти ограничения окажутся неэффективными, необходимо будет закрывать очередные сферы общественной жизни. Глава правительства также не исключил нового закрытия границ и введение локдауна.
Также по статистике ВОЗ — в Польше 253 688 инфицированных, 4 438 из них погибли.
Также, как передает TVN24, по данным Национального института общественного здоровья — Национального института гигиены Польши, COVID-19 за один день убивает столько людей, сколько грипп за весь сезон в республике.
К примеру за сезон гриппа 2019/2020 в Польше было зафиксировано 4 340 712 больных, общее количество умерших за весь сезон — составило 65 человек, в то время как за последние сутки — из-за COVID-19 умерли 132 человека.