У Польщі зафіксовано добовий рекорд інфікувань COVID-19, смертність перевищує показники за весь сезон грипу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міністерство охорони здоров’я заявило про 16 300 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільше від початку епідемії, пише УНН з посилання на Polskie Radio та місцевий телеканал TVN24.

Померли 132 людини, 117 із них мали супутні захворювання. За останні 24 години було проведено понад 66 тис. тестів на коронавірус.

Загалом у Польщі підтверджено 280 229 заражень коронавірусом. 4 615 людей померли, а 119 237 одужали.

Від суботи 24 жовтня територія всієї Польщі увійшла до так званої “червоної зони”. По всій країні введено додаткові обмеження.

Як заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравєцкій, якщо ці обмеження виявляться неефективними, необхідно буде закривати чергові сфери суспільного життя. Очільник уряду також не виключив нового закриття кордонів та впровадження локдауну.

Також за статистикою ВООЗ — у Польщі 253 688 інфікованих, 4 438 з них загинули.

Також, як передає TVN24, за даними Національного інституту громадського здоров’я — Національного інституту гігієни Польщі, COVID-19 за один день вбиває стільки людей, скільки грип за весь сезон у республіці.

До прикладу за сезон грипу 2019/2020 у Польщі було зафіксовано 4 340 712 хворих, загальна кількість померлих за весь сезон — склала 65 осіб, у той час як за останню добу — через COVID-19 померли 132 людини.

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