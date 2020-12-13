Пандемия: во французском Марселе полиция разогнала подпольную вечеринку на 500 человек из-за нарушения карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. По меньшей мере 500 человек приняли участие в подпольной вечеринке в Марселе, которая была разогнана полицией. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Bleu, пишет УНН.
По ее информации, организаторы запрещенного праздника арендовали складское помещение на севере города под предлогом необходимости хранения товара, однако вместо этого они оборудовали помещение баром и танцполом. Сколько всего мероприятий было проведено, пока неизвестно, однако сообщается, что последняя вечеринка собрала около 500 человек, многие из которых были оштрафованы.
Правоохранители также сообщили, что начали расследование, чтобы найти и привлечь к ответственности главных организаторов, которые подозреваются в том, что “подвергли риску жизни других людей”.
Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился повторно ввести в стране режим самоизоляции с 30 октября на фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом. С 28 ноября власти начали постепенное смягчение действующих ограничений.
Отметим, что согласно статистике ВОЗ — во Франции 2 310 701 случай болезни, 57 198 человек погибли.