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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68879 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91338 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114280 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149460 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198104 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194588 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Пандемия: во французском Марселе полиция разогнала подпольную вечеринку на 500 человек из-за нарушения карантина

Пандемия: во французском Марселе полиция разогнала подпольную вечеринку на 500 человек из-за нарушения карантина

Киев  •  УНН

 • 11289 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. По меньшей мере 500 человек приняли участие в подпольной вечеринке в Марселе, которая была разогнана полицией. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Bleu, пишет УНН.

По ее информации, организаторы запрещенного праздника арендовали складское помещение на севере города под предлогом необходимости хранения товара, однако вместо этого они оборудовали помещение баром и танцполом. Сколько всего мероприятий было проведено, пока неизвестно, однако сообщается, что последняя вечеринка собрала около 500 человек, многие из которых были оштрафованы.

Правоохранители также сообщили, что начали расследование, чтобы найти и привлечь к ответственности главных организаторов, которые подозреваются в том, что “подвергли риску жизни других людей”.

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился повторно ввести в стране режим самоизоляции с 30 октября на фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом. С 28 ноября власти начали постепенное смягчение действующих ограничений.

Отметим, что согласно статистике ВОЗ — во Франции 2 310 701 случай болезни, 57 198 человек погибли.

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