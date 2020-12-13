Пандемія: у французькому Марселі поліція розігнала підпільну вечірку на 500 осіб через порушення карантину

За її інформацією, організатори забороненого свята орендували складське приміщення на півночі міста під приводом необхідності зберігання товару, однак замість цього вони обладнали приміщення баром і танцполом. Скільки всього заходів було проведено, поки невідомо, проте повідомляється, що остання вечірка зібрала близько 500 осіб, багато з яких були оштрафовані.

Правоохоронці також повідомили, що почали розслідування, щоб знайти і притягнути до відповідальності головних організаторів, які підозрюються в тому, що “піддали ризику життя інших людей”.

Президент Франції Емманюель Макрон розпорядився повторно ввести в країні режим самоізоляції з 30 жовтня на фоні різкого зростання кількості інфікованих коронавірусом. З 28 листопада влада почала поступове пом’якшення діючих обмежень.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 2 310 701 випадок хвороби, 57 198 осіб загинули.