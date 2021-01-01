Пандемия продолжается: в мире зафиксировали уже более 83 млн случаев коронавирусной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 83,4 млн человек, от последствий болезни умерло 1,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 заболели 83445600 человек, из них выздоровели 47034 325. Количество умерших возросло до 1818387.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (19968087), Индия (10286709), Бразилия (7675973), Россия (3127347), Франция (2677666), Великобритания (2496231), Турция (2208652) и Италия (2107166).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (345737), Бразилии (194 949) и Индии (148 994).
Напомним, в Украине уже более 1,064 млн случаев COVID-19, за сутки - 9432.