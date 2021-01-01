Пандемія триває: у світі зафіксували вже понад 83 млн випадків коронавірусної хвороби

Всього у світі на COVID-19 захворіли 83 445 600 людей, з них одужало 47 034 325. Кількість померлих зросла до 1 818 387.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються: США (19 968 087), Індія (10 286 709), Бразилія (7 675 973), Росія (3 127 347), Франція (2 677 666), Велика Британія (2 496 231), Туреччина (2 208 652) та Італія (2 107 166).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (345 737), Бразилії (194 949) та Індії (148 994).

Нагадаємо, в Україні вже понад 1,064 млн випадків COVID-19, за добу - 9 432.