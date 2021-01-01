В Україні вже понад 1,064 млн випадків COVID-19, за добу - 9 432
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В Україні на ранок 1 січня зафіксовано вже 1 064 479 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 9432. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані системи моніторингу поширення пандемії коронавірусу на електронній карті, створеній головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, станом на 9:00 1 січня, загалом в Україні зафіксовано 1 064 479 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (за добу - 9 432): померли - 18 680 осіб (за добу - 147), одужали 720 009 осіб (за добу - 10 016).
Як повідомлялося раніше в УНН, ВООЗ підтвердила екстрене використання першої вакцини від коронавірусу.