В Украине уже более 1,064 млн случаев COVID-19, за сутки - 9432
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине на утро 1 января зафиксировано уже 1064479 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 9432. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, по состоянию на 9:00 1 января, в целом по Украине зафиксировано 1064479 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (за сутки - 9432): умерло - 18680 человек (за сутки - 147), выздоровели 720 009 человек (за сутки - 10 016).
Как сообщалось ранее в УНН, ВОЗ подтвердила экстренное использования первой вакцины от коронавируса.