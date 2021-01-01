В Украине уже более 1,064 млн случаев COVID-19, за сутки - 9432

Так, по состоянию на 9:00 1 января, в целом по Украине зафиксировано 1064479 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (за сутки - 9432): умерло - 18680 человек (за сутки - 147), выздоровели 720 009 человек (за сутки - 10 016).

Как сообщалось ранее в УНН, ВОЗ подтвердила экстренное использования первой вакцины от коронавируса.