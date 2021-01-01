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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине уже более 1,064 млн случаев COVID-19, за сутки - 9432

Киев • УНН

 • 16864 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине на утро 1 января зафиксировано уже 1064479 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 9432. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения пандемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Украине уже более 1,064 млн случаев COVID-19, за сутки - 9432

Так, по состоянию на 9:00 1 января, в целом по Украине зафиксировано 1064479 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (за сутки - 9432): умерло - 18680 человек (за сутки - 147), выздоровели 720 009 человек (за сутки - 10 016).

Как сообщалось ранее в УНН, ВОЗ подтвердила экстренное использования первой вакцины от коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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