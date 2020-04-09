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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 29267 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 38365 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Пандемия на спаде: в КНР начинают восстанавливать внутренние авиаперевозки

Пандемия на спаде: в КНР начинают восстанавливать внутренние авиаперевозки

Киев  •  УНН

 • 16902 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Китайская Народная Республика восстановила 40% авиарейсов внутри страны, после того, как карантинные ограничения, которые ввели из-за COVID-19, были ослаблены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Китай сообщил, что восстановил 40% своих рейсов... поскольку страна начинает ослаблять жесткие ограничения, призванные остановить распространение нового коронавируса", - сообщили в СМИ.

Указано, что большинство рейсов осуществляют в северные и юго-западные районы Китая, где сконцентрировано большинство трудовых мигрантов. Также рейсы направлены в промышленные районы, расположенные в дельте реки Янцзы.

В частности указано, что в марте авиаперевозки выросли на 20% по сравнению с апрелем и было выполнено 6,5 тыс. рейсов, а по состоянию на 1 апреля, было организовано 970 полетов, чтобы вернуть более 59 тыс. рабочих на рабочие места.

"Осуществление международных рейсов, в основном, остается на низком уровне, поскольку страна продолжает строгие ограничения для туристов, въезжающих из-за границы", - указано в сообщении.

Напомним, в Китае впервые с января не зафиксировали смертей от COVID-19.

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