Пандемия на спаде: в КНР начинают восстанавливать внутренние авиаперевозки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Китайская Народная Республика восстановила 40% авиарейсов внутри страны, после того, как карантинные ограничения, которые ввели из-за COVID-19, были ослаблены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Китай сообщил, что восстановил 40% своих рейсов... поскольку страна начинает ослаблять жесткие ограничения, призванные остановить распространение нового коронавируса", - сообщили в СМИ.
Указано, что большинство рейсов осуществляют в северные и юго-западные районы Китая, где сконцентрировано большинство трудовых мигрантов. Также рейсы направлены в промышленные районы, расположенные в дельте реки Янцзы.
В частности указано, что в марте авиаперевозки выросли на 20% по сравнению с апрелем и было выполнено 6,5 тыс. рейсов, а по состоянию на 1 апреля, было организовано 970 полетов, чтобы вернуть более 59 тыс. рабочих на рабочие места.
"Осуществление международных рейсов, в основном, остается на низком уровне, поскольку страна продолжает строгие ограничения для туристов, въезжающих из-за границы", - указано в сообщении.
Напомним, в Китае впервые с января не зафиксировали смертей от COVID-19.