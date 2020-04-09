Пандемія на спаді: у КНР починають відновлювати внутрішні авіаперевезення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Китайська Народна Республіка відновила 40% авіарейсів всередині країни, після того, як карантинні обмеження, які ввели через COVID-19, були послаблені. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
"Китай повідомив, що відновив 40% своїх рейсів... оскільки країна починає послаблювати жорсткі обмеження, що покликані зупинити поширення нового коронавірусу", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що більшість рейсів здійснюють до північних та південно-західних районів Китаю, де сконцентрована більшість трудових мігрантів. Також рейси направлені у промислові райони, які розташовані в дельті річки Янцзи.
Зокрема вказано, що у березні авіаперевезення зросли на 20%, порівняно з квітнем і було виконано 6,5 тис. рейсів, а станом на 1 квітня, було організовано 970 польотів, щоб повернути понад 59 тис. робітників на робочі місця.
"Здійснення міжнародних рейсів, в основному, залишається на низькому рівні, оскільки країна продовжує суворі обмеження для туристів, які в'їжджають з-за кордону", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Китаї вперше з січня не зафіксували смертей від COVID-19.