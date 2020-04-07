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Пандемія коронавірусу: у Китаї вперше з січня не зафіксовано смертей від COVID-19

Київ • УНН

 • 13074 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Китаї 6 квітня ніхто не помер від коронавірусної інфекції. Про це йдеться в щоденному звіті Національної комісії з охорони здоров’я КНР, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію китайського відомства.

Згідно архіву звітів комісії, китайська влада щодня повідомляла про нові смерті від коронавірусу починаючи з 22 січня. Перша смерть від коронавірусу в країні сталася 11 січня.

За останню добу в Китаї зафіксовано 32 нових зараження коронавірусом, усі — у прибулих з-за кордону. З початку поширення вірусу в країні заразилися 81 740 осіб, 77 167 одужали, 3 331 людина померла.

29 березня влада Китаю заявила, що їй в цілому вдалося зупинити передачу коронавірусу всередині країни, але число завезених випадків продовжує рости і загрожує новим витком епідемії. За словами чиновників охорони здоров’я, було також зареєстровано 30 нових безсимптомних інфекцій, в результаті чого загальна кількість хворих в країні сягнула 1033 особи. Приблизно чверть від загального числа безсимптомних випадків захворювання також завезена.

В кінці березня влада зняла карантин в китайському місті Ухань, звідки почалося поширення коронавірусу. На 6 квітня там зафіксовано трохи більше 500 активних випадків інфекції.

Місто Ухань у розпал COVID-19, лютий 2020 року:

Ground zero: Eight days in Wuhan, cut off from the world.

For eight days, an @AFP team covered the chaos caused by the #coronavirus outbreak in Wuhan, witnessing how life in the Chinese city of 11 million has been turned upside down pic.twitter.com/gqdZhh68HT

— AFP news agency (@AFP) February 11, 2020

Додамо, медики вважають, що визначили "нульового пацієнта" у Китаї.

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