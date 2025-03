Пандемия коронавируса: в Китае впервые с января не зафиксировано смертей от COVID-19

Согласно архива отчетов комиссии, китайские власти ежедневно сообщали о новых смерти от коронавируса начиная с 22 января. Первая смерть от коронавируса в стране произошла 11 января.

За последние сутки в Китае зафиксировано 32 новых заражения коронавирусом, все — у прибывших из-за рубежа. С начала распространения вируса в стране заразились 81 740 человек, 77 167 выздоровели, 3 331 человек умер.

29 марта власти Китая заявили, что им в целом удалось остановить передачу коронавируса внутри страны, но число завозных случаев продолжает расти и грозит новым витком эпидемии. По словам чиновников здравоохранения, было также зарегистрировано 30 новых бессимптомных инфекций, в результате чего общее количество заболевших в стране достигло 1033 человека. Примерно четверть от общего числа бессимптомных случаев заболевания также завезена.

В конце марта власти сняли карантин в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса. На 6 апреля там зафиксировано чуть более 500 активных случаев инфекции.

Город Ухань в разгар COVID-19, февраль 2020 года:

Ground zero: Eight days in Wuhan, cut off from the world.



For eight days, an @AFP team covered the chaos caused by the #coronavirus outbreak in Wuhan, witnessing how life in the Chinese city of 11 million has been turned upside down pic.twitter.com/gqdZhh68HT

— AFP news agency (@AFP) February 11, 2020

Добавим, медики считают, что определили “нулевого пациента” в Китае.