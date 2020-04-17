Пандемия коронавируса от COVID-19 в Германии умерли уже 3 868 человек, более 133 тысяч - инфицированны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Количество зараженных коронавируса в Германии достигло 133 830 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 3 380 новых случаев заболевания. Количество умерших возросло на 299 человек и теперь составляет 3 868 человек.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (36 027), Северной Рейн — Вестфалии (27 030), Баден-Вюртемберге (26 543). В Берлине отмечено 4 945 случаев заболевания.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснило эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии, 17 апреля:
Как отметил ранее Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Отметим, что недавно канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть будет тслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.
Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно ситуации с COVID-19, 15 апреля: