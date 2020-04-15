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Пандемія коронавірусу: Меркель оголосила про послаблення карантинних заходів у Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції представила концепцію виходу країни з режиму ізоляції, викликаного пандемією коронавірусу, пише УНН з посиланням на журнал Focus.

Непродовольчі магазини площею до 800 квадратних метрів можуть відновити роботу за умови дотримання необхідних санітарних заходів.

Школи почнуть поступово відкриватися з 4 травня — спочатку заняття поновляться в випускних класах, потім в більш молодших. Планується, що масові заходи будуть заборонені до кінця літа.

Влада відстежуватиме ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригуватиме стратегію.

Заява Ангели Меркель щодо карантинних заходів у Німеччині:

Додамо, що кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 127 584 осіб, повідомляє Інститут Роберта Коха.

За добу зафіксовано 2 486 нових випадків захворювання. Кількість померлих зросла на 285 осіб, що склало рекордний показник для країни за час пандемії і тепер становить 3 254 особи.

Як зазначив раніше Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на дві-три тижні раніше, ніж в деяких інших країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.

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