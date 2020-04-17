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Пандемия коронавируса: в Италии уменьшается нагрузка на больницы и темпы COVID-19, всего - 22 745 жертв

Пандемия коронавируса: в Италии уменьшается нагрузка на больницы и темпы COVID-19, всего - 22 745 жертв

Киев  •  УНН

 • 30397 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания составило 575 человек. Всего с начала вспышки умерли более 22,7 тысяч человек, заявил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, отмечает УНН со ссылкой на издание Corriere della Sera, а также данные Министерства здравоохранения Италии.

Общее количество инфицированных коронавирусом, по состоянию на 17 апреля превысила 172 тысячи человек, за последние сутки зафиксировали 3 493 новых случая болезни, фиксирующих один из самых низких показателей распространения COVID-19 на территории страны за длинный отрезок времени.

С начала эпидемии умерли 22 745 человек (в том числе за сутки зафиксировали 575 смертей, данный показатель вырос по сравнению с прошлыми сутками), выздоровели за все время 42 727 человек, на интенсивной терапии находятся 2 812 человек, количество которых уменьшается уже две недели. Отметим, что вчера — впервые с 20 марта интенсивной терапии находились менее 3 тысяч человек.

К примеру, 16 апреля сообщалось о смерти — 575 человек.

Отметим, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте распространил ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, на территорию всей страны. Они будут действовать с 10 марта по 3 апреля. Указ об этом опубликован на сайте правительства Италии.

Передвижение по стране отныне разрешено только по работе, для лечения в случае экстренных ситуаций. Школы и университеты закрыты — как и музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы. Массовые собрания, включая свадьбы и похороны, запрещены. Спортивные соревнования будут или отменять, или проводить без зрителей. Люди с температурой выше 37,5°C должны оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими.

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Впоследствии, Конте в обращении к нации 11 марта объявил о введении новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Заявление Конте транслировалось в Facebook.

Обращение итальянского премьера к нации, 11 марта 2020 года:

По всей Италии закрыли большинство магазинов. Исключение сделают только для тех, кто продает предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства. Газетные и табачные киоски также будут работать. Кроме того, транспорт, финансовые и производственные учреждения продолжат работу.

Пабы, бары и рестораны будут закрыты в течение всего дня. При этом заведения смогут продолжить работать, доставляя товары на дом.

“Управлять — значит иметь видение на 360 градусов, — сказал Конте в своем обращении. — Этот вызов — теперь мы это уже знаем хорошо — связан со здоровьем граждан. Это вызов, который подвергает жесткому испытанию нашу систему здравоохранения. Но он связан также с поддержкой нашей экономики, нашей производственной сети, состоящей из маленьких и средних предприятий. В решениях, которые я до сих пор принимал, я учитывал вместе со всеми министрами все интересы, все факторы. Я заключил сделку с совестью. На первом месте есть и будет всегда здоровье итальянцев”.

Блокпост на автостраде А1 в Италии:

Журналисты британского Sky News во время визита в “красную зону” COVID-19 в Италии — город Бергамо:

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