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Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Італії померли понад 22 тисячі осіб, майже 169 тисяч - інфіковані

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання склала 525 осіб. Всього з початку спалаху померли понад 22 тисячі осіб, заявив у четвер глава Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі, зазначає УНН з посиланням на видання Corriere della Sera, а також дані Міністерства охорони здоров’я Італії.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, станом на 16 квітня перевищила 168 тисяч осіб, за останню добу зафіксували 3 786 нових випадків хвороби, що фіксує один з найнижчих показників поширення COVID-19 на території країни за довгий відрізок часу.

Від початку епідемії померли 22 170 осіб (зокрема за добу зафіксували 525 смертей, даний показник знизився у порівнянні з минулою добою), одужали за весь час 40 164 особи, на інтенсивній терапії перебувають 2 936 осіб, кількість яких зменшується вже 13-ту добу поспіль, а також — вперше з 20 березня на інтенсивній терапії перебувають менше 3 тисяч осіб.

До прикладу, 15 квітня повідомлялося про смерть — 578 осіб.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте поширив обмежувальні заходи, які раніше були введені в кількох регіонах, на територію всієї країни. Вони будуть діяти з 10 березня по 3 квітня. Указ про це опубліковано на сайті уряду Італії.

Пересування по країні відтепер дозволено тільки по роботі, для лікування і в разі екстрених ситуацій. Школи та університети закриті — як і музеї, розважальні заклади і спортивні клуби. Масові зібрання, включаючи весілля і похорони, заборонені. Спортивні змагання будуть або скасовувати, або проводити без глядачів. Люди з температурою вище 37,5°C повинні залишатися вдома і звести до мінімуму контакти з оточуючими.

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Згодом, Конте в зверненні до нації 11 березня оголосив про введення нових обмежувальних заходів через поширення коронавірусної інфекції. Заява Конте транслювалося в Facebook.

Звернення італійського прем’єра до нації, 11 березня 2020 року:

По всій Італії закрили більшість магазинів. Виняток зроблять лише для тих, хто продає предмети першої необхідності, такі як продукти харчування і ліки. Газетні і тютюнові кіоски також працюватимуть. Крім того, транспорт, фінансові та виробничі установи продовжать роботу.

Паби, бари і ресторани будуть закриті протягом всього дня. При цьому закладу зможуть продовжити працювати, доставляючи товари на будинок.

“Управляти — значить мати бачення на 360 градусів, — сказав Конте в своєму зверненні. — Цей виклик — тепер ми це вже знаємо добре — пов’язаний зі здоров’ям громадян. Це виклик, який піддає жорсткому випробуванню нашу систему охорони здоров’я. Але він пов’язаний також з підтримкою нашої економіки, нашої виробничої мережі, яка складається з маленьких і середніх підприємств. У рішеннях, які я до сих пір приймав, я враховував разом з усіма міністрами все інтереси, всі фактори. Я уклав угоду з совістю. На першому місці є і буде завжди здоров’я італійців”.

Журналісти британського телеканалу Sky News під час поїздки у “червону зону” пандемії в Італії — місто Бергамо:

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