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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 28695 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 38099 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54490 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56245 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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4 марта, 15:53 • 130534 просмотра

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Пандемия коронавируса: в Испании за последние сутки умерло 619 человек

Пандемия коронавируса: в Испании за последние сутки умерло 619 человек

Киев  •  УНН

 • 16159 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. После трехдневного сокращения число новых жертв коронавируса в Испании, которая сейчас является крупнейшим очагом заболевания в Европе, вновь начало расти. За последние сутки в стране от COVID-19 умерло 619 человек, сообщило в воскресенье, 12 апреля, испанское министерство здравоохранения, передает УНН со ссылкой на DW.

Всего в Испании заразились уже более 166 тысяч человек, а умерло 16 972 человека.

Накануне, 11 апреля, в Испании была зафиксировано наименьшее количество умерших за сутки от коронавируса за почти три недели - 510 случаев.

Представители испанской системы здравоохранения сообщают, что эпидемия коронавируса достигла в стране своего пика. Впрочем, они продолжают призывать население соблюдать строгие карантинные меры, которые действуют в стране с 14 марта.

Сейчас жителям страны разрешено выходить из дома только для того, чтобы добраться на работу, если невозможно работать дистанционно, купить продукты, лекарства, или выгулять домашних животных. Эти ограничения пока введены до 25 апреля, однако правительство уже сообщило, что наиболее вероятно они будут продолжены по меньшей мере еще на две недели.

13 апреля некоторые предприятия в стране должны вновь начать работать. Возле станций метрополитена и на вокзалах людям будут раздавать защитные маски, сообщил министр здравоохранения.

Напомним, от коронавируса в мире выздоровели уже больше 400 тысяч человек.

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