Пандемия коронавируса: в Испании за последние сутки умерло 619 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. После трехдневного сокращения число новых жертв коронавируса в Испании, которая сейчас является крупнейшим очагом заболевания в Европе, вновь начало расти. За последние сутки в стране от COVID-19 умерло 619 человек, сообщило в воскресенье, 12 апреля, испанское министерство здравоохранения, передает УНН со ссылкой на DW.
Всего в Испании заразились уже более 166 тысяч человек, а умерло 16 972 человека.
Накануне, 11 апреля, в Испании была зафиксировано наименьшее количество умерших за сутки от коронавируса за почти три недели - 510 случаев.
Представители испанской системы здравоохранения сообщают, что эпидемия коронавируса достигла в стране своего пика. Впрочем, они продолжают призывать население соблюдать строгие карантинные меры, которые действуют в стране с 14 марта.
Сейчас жителям страны разрешено выходить из дома только для того, чтобы добраться на работу, если невозможно работать дистанционно, купить продукты, лекарства, или выгулять домашних животных. Эти ограничения пока введены до 25 апреля, однако правительство уже сообщило, что наиболее вероятно они будут продолжены по меньшей мере еще на две недели.
13 апреля некоторые предприятия в стране должны вновь начать работать. Возле станций метрополитена и на вокзалах людям будут раздавать защитные маски, сообщил министр здравоохранения.
Напомним, от коронавируса в мире выздоровели уже больше 400 тысяч человек.