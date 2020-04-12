Пандемия коронавируса: в Испании за последние сутки умерло 619 человек

КИЕВ. 12 апреля. УНН. После трехдневного сокращения число новых жертв коронавируса в Испании, которая сейчас является крупнейшим очагом заболевания в Европе, вновь начало расти. За последние сутки в стране от COVID-19 умерло 619 человек, сообщило в воскресенье, 12 апреля, испанское министерство здравоохранения, передает УНН со ссылкой на DW.