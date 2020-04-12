Пандемія коронавірусу: в Іспанії за останню добу померло 619 людей

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Після триденного скорочення число нових жертв коронавірусу в Іспанії, яка наразі є найбільшим осередком захворювання в Європі, знов почало зростати. За останню добу у країні від COVID-19 померло 619 людей, повідомило у неділю, 12 квітня, іспанське міністерство охорони здоров'я, передає УНН із посиланням на DW.