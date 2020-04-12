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Пандемія коронавірусу: в Іспанії за останню добу померло 619 людей

Київ • УНН

 • 16162 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Після триденного скорочення число нових жертв коронавірусу в Іспанії, яка наразі є найбільшим осередком захворювання в Європі, знов почало зростати. За останню добу у країні від COVID-19 померло 619 людей, повідомило у неділю, 12 квітня, іспанське міністерство охорони здоров'я, передає УНН із посиланням на DW.

Загалом в Іспанії інфікувались вже понад 166 тисяч людей, а померло 16 972 особи.

Напередодні, 11 квітня, в Іспанії була зафіксована найменша кількість померлих за добу від коронавірусу за майже три тижні - 510 випадків.

Представники іспанської системи охорони здоров'я повідомляють, що епідемія коронавірусу досягла у країні свого піку. Втім, вони продовжують закликати населення дотримуватися суворих карантинних заходів, які діють у країні з 14 березня.

Наразі мешканцям країни дозволено виходити з дому лише для того, щоб дістатись на роботу, якщо неможливо працювати дистанційно, купити продукти, ліки, або вигуляти домашніх тварин. Ці обмеження наразі запроваджені до 25 квітня, однак уряд вже повідомив, що найймовірніше вони будуть продовжені щонайменше ще на два тижні.

13 квітня деякі підприємства у країні мають знов почати працювати. Біля станцій метрополітену та на вокзалах людям будуть роздавати захисні маски, повідомив міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, від коронавірусу у світі одужали уже більше 400 тисяч осіб.

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