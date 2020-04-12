Від коронавірусу у світі одужали уже більше 400 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Станом на 5:27 неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 108862 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 20604 особи, Італії – 19468 осіб, , в Іспанії – 16606 і Франції - 13851. У Китаї загалом - 3343 особи, за останню добу без змін.
Всього у світі 1777517 інфікованих. У свою чергу, одужали 404236 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (529887), Іспанія (163027), Італія (152271), Франція (130730), Німеччина (125452) Велика Британія (79885) та Іран (70029).
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 в Україні склала 2 511 осіб, 73 людини померли.