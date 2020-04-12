От коронавируса в мире выздоровели уже более 400 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По состоянию на 5:27 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 108862 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 20604 человека, в Италии - 19468 человек,, в Испании - 16606 и Франции - 13851. В Китае в целом - 3343 человека, за последние сутки без изменений.
Всего в мире 1777517 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 404236 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (529887), Испания (163027), Италия (152271), Франция (130730), Германия (125452) Великобритания (79885) и Иран (70029).
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине составила 2511 человек, 73 человека умерли.