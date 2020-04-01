Пандемия коронавируса: в Нью-Йорке небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг мигает как "скорая" для поддержки врачей и горожан

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке подсветили цветами и анимацией машины “скорой”, в знак поддержки врачей и горожан во время распространения пандемии COVID-19 на территории Соединенных Штатов, отмечает УНН со ссылкой на аккаунты жителей города в соцсетях и официальный аккаунт небоскреба в Instagram.