Пандемия коронавируса: в Нью-Йорке небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг мигает как "скорая" для поддержки врачей и горожан
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке подсветили цветами и анимацией машины “скорой”, в знак поддержки врачей и горожан во время распространения пандемии COVID-19 на территории Соединенных Штатов, отмечает УНН со ссылкой на аккаунты жителей города в соцсетях и официальный аккаунт небоскреба в Instagram.
Огни на вершине Эмпайр-стейт-билдинг теперь мигают красно-белым цветом — в честь врачей, работающих во время пандемии коронавируса. Пульсирование также символизирует сердцебиение Америки.
Каждый вечер подсветку здания заставляют пульсировать в такт песни Алиши Киз “Empire State of Mind”, которую местные радиостанции включают в одно и то же время. Таким образом они пытаются подбодрить нью-йоркцев.
Сейчас в Нью-Йорке известно о 41 771 инфицированном коронавирусом и 1 096 умерших. Не менее 8,4 тысячи человек были госпитализированы, 2 тысячи из которых сейчас находятся в отделении интенсивной терапии.
Штат Нью-Йорк и одноименный город стали очагом распространения коронавируса в США. 27 марта на улицах города появились холодильники, предназначенные для умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. Власти опасаются, что ситуация ухудшится и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит. Позже в главном парке мегаполиса открыли госпиталь для зараженных.
Фрагмент эфира iHeartRadio, во время которого включают трек “Empire State of Mind” и эфир на здание Эмпайр-стейт:
We’re keeping spirits high & connecting with one another through music by syncing our lights to @ aliciakeys’s #EmpireStateofMind every night through 4/2/20, together with @iheartradio! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Catch the song playing simultaneously each evening at 9PM on @ z100newyork’s @elvisduranshow!