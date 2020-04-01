Пандемія коронавірусу: у Нью-Йорку хмарочос Емпайр-стейт-білдінг блимає як "швидка" для підтримки лікарів та містян

ukru
16:58 • 41891 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 116409 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 202898 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 205622 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 208543 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 205739 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 180481 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 184686 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145285 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149993 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 92130 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 131744 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 139119 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 116731 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 217685 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 202899 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 205624 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 208544 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 205739 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 180481 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 28985 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 8826 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 116731 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 131744 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111117 перегляди
Актуальне
Пандемія коронавірусу: у Нью-Йорку хмарочос Емпайр-стейт-білдінг блимає як "швидка" для підтримки лікарів та містян

Пандемія коронавірусу: у Нью-Йорку хмарочос Емпайр-стейт-білдінг блимає як "швидка" для підтримки лікарів та містян

Київ • УНН

 • 17777 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Хмарочос Емпайр-стейт-білдінг у Нью-Йорку підсвітили кольорами та анімацією машини “швидкої”, на знак підтримки лікарів та містян під час поширення пандемії COVID-19 на території Сполучених Штатів, зазначає УНН з посиланням на акаунти жителів міста у соцмережах та офіційний акаунт хмарочосу у Instagram.

Вогні на вершині Емпайр-стейт-білдінг тепер блимають червоно-білим кольором — на честь лікарів, що працюють під час пандемії коронавірусу. Пульсування також символізує серцебиття Америки.

Щовечора підсвічування будівлі змушують пульсувати в такт пісні Аліши Кіз “Empire State of Mind”, яку місцеві радіостанції включають в один і той же час. Таким чином вони намагаються підбадьорити нью-йоркців.

Зараз в Нью-Йорку відомо про 41 771 інфікованого коронавірусом і 1 096 померлих. Не менш 8,4 тисячі осіб було госпіталізовано, 2 тисячі з яких зараз перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

Штат Нью-Йорк і однойменне місто стали осередком поширення коронавірусу в США. 27 березня на вулицях міста з’явилися холодильники, призначені для померлих від пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом. Влада побоюється, що ситуація погіршиться і місць в споруджуваних додаткових моргах не вистачить. Пізніше в головному парку мегаполісу відкрили госпіталь для заражених.

Фрагмент ефіру iHeartRadio, під час якого включають трек “Empire State of Mind” та ефір на будівлю Емпайр-стейт:

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,071.40
S&P 500
$5,657.68
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,970.68