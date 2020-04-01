Пандемія коронавірусу: у Нью-Йорку хмарочос Емпайр-стейт-білдінг блимає як "швидка" для підтримки лікарів та містян
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Хмарочос Емпайр-стейт-білдінг у Нью-Йорку підсвітили кольорами та анімацією машини “швидкої”, на знак підтримки лікарів та містян під час поширення пандемії COVID-19 на території Сполучених Штатів, зазначає УНН з посиланням на акаунти жителів міста у соцмережах та офіційний акаунт хмарочосу у Instagram.
Вогні на вершині Емпайр-стейт-білдінг тепер блимають червоно-білим кольором — на честь лікарів, що працюють під час пандемії коронавірусу. Пульсування також символізує серцебиття Америки.
Щовечора підсвічування будівлі змушують пульсувати в такт пісні Аліши Кіз “Empire State of Mind”, яку місцеві радіостанції включають в один і той же час. Таким чином вони намагаються підбадьорити нью-йоркців.
Зараз в Нью-Йорку відомо про 41 771 інфікованого коронавірусом і 1 096 померлих. Не менш 8,4 тисячі осіб було госпіталізовано, 2 тисячі з яких зараз перебувають у відділенні інтенсивної терапії.
Штат Нью-Йорк і однойменне місто стали осередком поширення коронавірусу в США. 27 березня на вулицях міста з’явилися холодильники, призначені для померлих від пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом. Влада побоюється, що ситуація погіршиться і місць в споруджуваних додаткових моргах не вистачить. Пізніше в головному парку мегаполісу відкрили госпіталь для заражених.
Фрагмент ефіру iHeartRadio, під час якого включають трек “Empire State of Mind” та ефір на будівлю Емпайр-стейт:
We’re keeping spirits high & connecting with one another through music by syncing our lights to @aliciakeys’s #EmpireStateofMind every night through 4/2/20, together with @iheartradio! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Catch the song playing simultaneously each evening at 9PM on @z100newyork’s @elvisduranshow!