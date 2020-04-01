Пандемія коронавірусу: у Нью-Йорку хмарочос Емпайр-стейт-білдінг блимає як "швидка" для підтримки лікарів та містян

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Хмарочос Емпайр-стейт-білдінг у Нью-Йорку підсвітили кольорами та анімацією машини “швидкої”, на знак підтримки лікарів та містян під час поширення пандемії COVID-19 на території Сполучених Штатів, зазначає УНН з посиланням на акаунти жителів міста у соцмережах та офіційний акаунт хмарочосу у Instagram.