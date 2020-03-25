Пандемия коронавируса: в Москве зарегистрировали две смерти от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Москве умерли два человека с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил городской оперативный штаб по ситуации с коронавирусом, отмечает УНН.
“Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, были сопутствующие патологии”, — говорится в сообщении штаба.
Точную причину смерти пациентов штаб не назвал.
19 марта в Москве скончалась 79-летняя пациентка с коронавирусом. Врачи заявили, что причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. По официальным данным, в России умерших от коронавируса нет.
Стоит также отметить, что в России за сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В России на сегодняшний день 658 больных.
Строительство специальной больнице на окраине Москвы, 16 марта 2020 года: