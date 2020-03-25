Пандемия коронавируса: в Москве зарегистрировали две смерти от COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74914 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88315 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100203 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 98109 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107064 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93166 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103702 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106170 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131176 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Пандемия коронавируса: в Москве зарегистрировали две смерти от COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В Москве умерли два человека с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил городской оперативный штаб по ситуации с коронавирусом, отмечает УНН.

“Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, были сопутствующие патологии”, — говорится в сообщении штаба.

Точную причину смерти пациентов штаб не назвал.

19 марта в Москве скончалась 79-летняя пациентка с коронавирусом. Врачи заявили, что причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. По официальным данным, в России умерших от коронавируса нет.

Стоит также отметить, что в России за сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В России на сегодняшний день 658 больных.

Строительство специальной больнице на окраине Москвы, 16 марта 2020 года:

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