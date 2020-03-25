Пандемія коронавірусу: у Москві зареєстрували дві смерті від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Москві померли дві людини з позитивним тестом на коронавірус. Про це повідомив міський оперативний штаб по ситуації з коронавірусом, зазначає УНН.
“Пацієнти 88 і 73 років, діагнози були поставлені прижиттєво. Крім того, у них була підтверджена пневмонія, були супутні патології ”, - йдеться в повідомленні штабу.
Точну причину смерті пацієнтів штаб не назвав.
19 березня в Москві померла 79-річна пацієнтка з коронавірусом. Лікарі заявили, що причиною смерті стала не пневмонія, а тромб, що відірвався. За офіційними даними, в Росії померлих від коронавірусу немає.
Варто також зазначити, що у Росії за добу виявлено 163 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19, повідомила віце-прем’єр РФ Тетяна Голікова. У Росії на сьогоднішній день 658 хворих.
Будівництво спеціальної лікарні на околиці Москви, 16 березня 2020 року: