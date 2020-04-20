Пандемия коронавируса: Почаев завтра закроют на въезд и выезд
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Город Почаев, Тернопольская область, где расположена Почаевская лавра, завтра закроют на въезд и выезд. Об этом первый заместитель председателя Кременецкой РГА Вячеслав Онишкевич сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... состоялось внеочередное заседание районной комиссии по ПТЭБ и ЧС. Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в г. Почаев с 10:00. 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города", - написал Онишкевич.
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Также на его странице указано, что за предыдущие сутки официально в Кременецком районе подтверждено 13 случаев заражения вирусом COVID-19, в Почаеве - 13.
Напомним, полиция начала производства из-за нарушения карантина в Святогорской и Почаевской лаврах.