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У Почаївській лаврі зафіксували масштабні порушення під час великоднього богослужіння

У Почаївській лаврі зафіксували масштабні порушення під час великоднього богослужіння

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Поліцейські зафіксували порушення умов карантину під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі. Про це інформує відділ комунікації ГУНП у Тернопільської області, передає УНН.

"Факт невиконання карантинних заходів зафіксували поліцейські у Почаївській Свято-Успенській лаврі, що на Кременеччині. Божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції", - повідомили правоохоронці.

Так, згідно із попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням усіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі.

Більшість людей прийшли на святкову відправу з індивідуальними засобами захисту, а тим, хто їх не мав – правоохоронці роздавали заздалегідь підготовлені маски.

"Пасхальне богослужіння розпочалося о 23-й годині. У цей час поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці. Переважна більшість не дотримувалися дистанції. Під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину. У зв’язку з цим були посилені поліцейські заходи, задля мінімізації можливого зараження людей", - повідомили поліцейські.

Зазначається, що великоднє богослужіння завершилося близько 4:30 - і прихожани розійшлися.

У зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося в УНН, за даними МВС, богослужіння на Великдень у більшості храмах України відбулися без порушень. Разом із тим зафіксовано 19 випадків недотримання карантинних обмежень. 

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