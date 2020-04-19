У Почаївській лаврі зафіксували масштабні порушення під час великоднього богослужіння
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Поліцейські зафіксували порушення умов карантину під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі. Про це інформує відділ комунікації ГУНП у Тернопільської області, передає УНН.
"Факт невиконання карантинних заходів зафіксували поліцейські у Почаївській Свято-Успенській лаврі, що на Кременеччині. Божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції", - повідомили правоохоронці.
Так, згідно із попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням усіх умов та правил карантину. Прихожани мали перебувати на прилеглій території, а не в храмі.
Більшість людей прийшли на святкову відправу з індивідуальними засобами захисту, а тим, хто їх не мав – правоохоронці роздавали заздалегідь підготовлені маски.
"Пасхальне богослужіння розпочалося о 23-й годині. У цей час поліцейські зафіксували скупчення людей у храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці. Переважна більшість не дотримувалися дистанції. Під час релігійної відправи духовенство відчинило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину. У зв’язку з цим були посилені поліцейські заходи, задля мінімізації можливого зараження людей", - повідомили поліцейські.
Зазначається, що великоднє богослужіння завершилося близько 4:30 - і прихожани розійшлися.
У зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомлялося в УНН, за даними МВС, богослужіння на Великдень у більшості храмах України відбулися без порушень. Разом із тим зафіксовано 19 випадків недотримання карантинних обмежень.