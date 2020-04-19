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В Почаевской лавре зафиксировали масштабные нарушения во время пасхального богослужения

В Почаевской лавре зафиксировали масштабные нарушения во время пасхального богослужения

Киев  •  УНН

 • 28980 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Полицейские зафиксировали нарушения условий карантина во время пасхального богослужения в Почаевской лавре. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области, передает УНН.

"Факт невыполнения карантинных мероприятий зафиксировали полицейские в Почаевской Свято-Успенской Лавре, в Кременецком районе. Божественная литургия состоялась при участии значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию", - сообщили правоохранители.

Так, согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме.

Большинство людей пришли на праздничную службу с индивидуальными средствами защиты, а тем, кто их не имел - правоохранители раздавали заранее подготовленные маски.

"Пасхальное богослужение началось в 23 часа. В это время полицейские зафиксировали скопление людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице. Подавляющее большинство не соблюдали дистанцию. Во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь. В связи с этим были усилены полицейские меры, для минимизации возможного заражения людей", - сообщили полицейские.

Отмечается, что пасхальное богослужение завершилось около 4:30 - и прихожане разошлись.

В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось в УНН, по данным МВД, богослужения на Пасху в большинстве храмах Украины прошли без нарушений. Вместе с тем зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина.

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