Пандемія коронавірусу: Почаїв завтра закриють на в'їзд та виїзд

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Місто Почаїв, Тернопільська область, де розташована Почаївська лавра, завтра закриють на в'їзд та виїзд. Про це перший заступник голови Кременецької РДА Вячеслав Онишкевич повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Щойно відбулось позачергове засідання районної комісії з ПТЕБ та НС. Зважаючи на різке зростання захворюваності на COVID-19 в м. Почаїв з 10:00 год. 21.04.2020 року вводиться заборона на в'їзд/виїзд з карантинної зони міста", - написав Онишкевич.

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Також на його сторінці зазначено, що за попередню добу офіційно в Кременецькому районі підтверджено 13 випадків зараження вірусом COVID-19, у Почаєві – 13.

Нагадаємо, поліція розпочала провадження через порушення карантину у Святогірській і Почаївській лаврах.

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