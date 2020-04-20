Пандемія коронавірусу: Почаїв завтра закриють на в'їзд та виїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Місто Почаїв, Тернопільська область, де розташована Почаївська лавра, завтра закриють на в'їзд та виїзд. Про це перший заступник голови Кременецької РДА Вячеслав Онишкевич повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щойно відбулось позачергове засідання районної комісії з ПТЕБ та НС. Зважаючи на різке зростання захворюваності на COVID-19 в м. Почаїв з 10:00 год. 21.04.2020 року вводиться заборона на в'їзд/виїзд з карантинної зони міста", - написав Онишкевич.
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Також на його сторінці зазначено, що за попередню добу офіційно в Кременецькому районі підтверджено 13 випадків зараження вірусом COVID-19, у Почаєві – 13.
Нагадаємо, поліція розпочала провадження через порушення карантину у Святогірській і Почаївській лаврах.