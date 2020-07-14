Пандемия: количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. По состоянию на утро вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 571 840. В свою очередь, выздоровели 7 221 190 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 13 061 792 человек инфицировано.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 361 042), Бразилия (1 884 967), Индия (878 254), Россия (732 547), а также Перу, Чили, Мексика, Великобритания, Южная Африка, Иран, Испания, Пакистан, Италия и Саудовская Аравия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (135 582), Бразилии (72 833), Великобритании (44 915), Мексике (35 006), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4,641.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54133 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 1398 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.