Пандемія: кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 13 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Станом на ранок вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 571 840. У свою чергу, одужали 7 221 190 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 13 061 792 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (3 361 042), Бразилія (1 884 967), Індія (878 254), Росія (732 547), а також Перу, Чилі, Мексика, Велика Британія, Південно-Африканська Республіка, Іран, Іспанія, Пакистан, Італія та Саудівська Аравія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (135 582), Бразилії (72 833), Великій Британії (44 915), Мексиці (35 006), Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4,641.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 133 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 398 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.