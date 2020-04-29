Пандемия COVID-19: количество выздоровевших в Испании за сутки втрое превышает новые случаи, в общем 24,2 тысячи жертв

Общее количество инфицированных коронавирусом — достигла более 212 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 2 144 новых случая инфицирования. Стоит отметить, что в Испании начали уточнять количество случаев COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

С начала эпидемии умерли 24 275 человек (в том числе за сутки — 325, показатель вырос по сравнению с прошлым днем), а 108 947 полностью выздоровели, из них 6 399 за последние сутки — абсолютный рекорд за время вспышки. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (60,7 тысяч человек) и Каталонии (48,6 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (101 случай) и Мелилья (114 случаев).

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передавало мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, выздоровели, составил 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.

“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.

Также, группа ученых из Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде считает, как писало El Pais, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля. Как считает вирусолог Хосе Алька, “в Испании не было одного “нулевого пациента”. “Согласно информации, которая есть на сегодня, мы считаем, что (вирус) попал в Испанию как минимум 15 различными путями”, — добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 29 апреля:

Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 29 de abril:



Confirmados por PCR 212.917

Fallecidos 24.275

Curados 108.947



Información por CC.AA .: https://t.co/Bh9sNjQEOe



Más info⤵ https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/Iwpn0DW5c2

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:



Полевой госпиталь IFEMA в Мадриде, 31 марта 2020: