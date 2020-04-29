Пандемія COVID-19: кількість одужалих в Іспанії за добу втричі перевищує нові випадки, загалом 24,2 тисячі жертв

Загальна кількість інфікованих коронавірусом — сягнула більше 212 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 2 144 нових випадки інфікування. Варто зазначити, що в Іспанії почали уточнювати кількість випадків COVID-19 за допомогою ПЛР-тестів.

З початку епідемії померли 24 275 людей (в тому числі за добу — 325, показник зріс у порівнянні з минулим днем), а 108 947 повністю одужали, з них 6 399 за останню добу — абсолютний рекорд за час спалаху. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.

Найбільша кількість інфікованих — у Мадриді (60,7 тисяч осіб) і Каталонії (48,6 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (101 випадок) і Мелілья (114 випадків).

Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передавало мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання кількості пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.

“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.

Також, група вчених з Інституту охорони здоров’я Карлоса III в Мадриді вважає, як писало El Pais, що коронавірус нового типу міг циркулювати по території Іспанії вже в середині лютого. Як вважає вірусолог Хосе Алька, “в Іспанії не було одного “нульового пацієнта”. “Згідно з інформацією, яка є на сьогодні, ми вважаємо, що (вірус) потрапив в Іспанію як мінімум 15 різними шляхами”, — додав генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 29 квітня:

Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 29 de abril:



Confirmados por PCR 212.917

Fallecidos 24.275

Curados 108.947



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Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:



Польовий госпіталь IFEMA у Мадриді, 31 березня 2020 року: