Пандемия: из-за отсутствия туристов Собор Святого Павла в Лондоне может быть навсегда закрыт

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 53081 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 105764 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 118217 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 293292 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 170521 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 441705 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 331513 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 221393 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247882 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256926 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 38567 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 73823 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 58413 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 32406 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 28026 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 58897 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 74306 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 169498 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 293292 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 441705 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 3606 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 22528 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 30886 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 60350 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 83438 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Пандемия: из-за отсутствия туристов Собор Святого Павла в Лондоне может быть навсегда закрыт

Киев • УНН

 • 21215 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Собор Святого Павла в Лондоне может быть навсегда закрыт в связи с вызванными пандемией коронавируса потерями, если не будет обеспечено стабильное финансирование. Об этом в четверг сообщает BBC, передает УНН.

Пандемия: из-за отсутствия туристов Собор Святого Павла в Лондоне может быть навсегда закрыт

Детали

Достопримечательность почти полностью зависит от продаж билетов туристам, и в результате пандемии ее финансовое состояние было сильно подорвано, указывает BBC. По словам управляющих, собор Святого Павла переживает самый тяжелый финансовый кризис за последние 300 лет. Есть опасения, что под угрозой может оказаться и всемирно известный хор собора, который существует с XIII века.

В 2020 году доходы религиозного учреждения упали на 90%, поскольку оно оставалось закрытым для посетителей из-за карантинных мер. В этом году наблюдается аналогичная ситуация. Хотя собор получил 3,3 млн фунтов стерлингов (4,6 млн долларов США) из правительственного фонда восстановления культуры, одни только ежегодные эксплуатационные расходы составляют 8 млн фунтов (11,2 млн долларов) даже после сокращения 25% сотрудников.

Настоятель собора Святого Павла, преподобный доктор Дэвид Айсон считает, что для сохранения исторического здания необходимы “кардинальные решения”. “Если мы не сможем собрать средства, чтобы нанять людей для ухода за зданием и платить за отопление и освещение, нам придется закрыться”, — добавил он.

Почти вся деятельность по реконструкции собора также была отложена. Одним из важнейших проектов, который был отменен, является замена больших участков свинцовой крыши площадью 7 тыс. кв. м, часть которой была построена еще во времена архитектора собора сэра Кристофера Рена (1632-1723).

Справка

Нынешний собор, шедевр известного британского архитектора сэра Кристофера Рена, является по меньшей мере четвертым по счету зданием (первый деревянный собор был построен в 604 году), стоявшим на этом месте. Он был возведен между 1675 и 1710 годами, после того как предыдущее сооружение было уничтожено во время Великого лондонского пожара.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36