Пандемия: из-за отсутствия туристов Собор Святого Павла в Лондоне может быть навсегда закрыт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Собор Святого Павла в Лондоне может быть навсегда закрыт в связи с вызванными пандемией коронавируса потерями, если не будет обеспечено стабильное финансирование. Об этом в четверг сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Достопримечательность почти полностью зависит от продаж билетов туристам, и в результате пандемии ее финансовое состояние было сильно подорвано, указывает BBC. По словам управляющих, собор Святого Павла переживает самый тяжелый финансовый кризис за последние 300 лет. Есть опасения, что под угрозой может оказаться и всемирно известный хор собора, который существует с XIII века.
В 2020 году доходы религиозного учреждения упали на 90%, поскольку оно оставалось закрытым для посетителей из-за карантинных мер. В этом году наблюдается аналогичная ситуация. Хотя собор получил 3,3 млн фунтов стерлингов (4,6 млн долларов США) из правительственного фонда восстановления культуры, одни только ежегодные эксплуатационные расходы составляют 8 млн фунтов (11,2 млн долларов) даже после сокращения 25% сотрудников.
Настоятель собора Святого Павла, преподобный доктор Дэвид Айсон считает, что для сохранения исторического здания необходимы “кардинальные решения”. “Если мы не сможем собрать средства, чтобы нанять людей для ухода за зданием и платить за отопление и освещение, нам придется закрыться”, — добавил он.
Почти вся деятельность по реконструкции собора также была отложена. Одним из важнейших проектов, который был отменен, является замена больших участков свинцовой крыши площадью 7 тыс. кв. м, часть которой была построена еще во времена архитектора собора сэра Кристофера Рена (1632-1723).
Справка
Нынешний собор, шедевр известного британского архитектора сэра Кристофера Рена, является по меньшей мере четвертым по счету зданием (первый деревянный собор был построен в 604 году), стоявшим на этом месте. Он был возведен между 1675 и 1710 годами, после того как предыдущее сооружение было уничтожено во время Великого лондонского пожара.