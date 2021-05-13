Пандемія: через відсутність туристів Собор Святого Павла у Лондоні може бути назавжди зачинений

Деталі

Пам’ятка майже повністю залежить від продажів квитків туристам, і в результаті пандемії її фінансовий стан було сильно підірвано, вказує BBC. За словами керівників, собор Святого Павла переживає важку фінансову кризу за останні 300 років. Є побоювання, що під загрозою може опинитися і всесвітньо відомий хор собору, який існує з XIII століття.

У 2020 році доходи релігійної установи впали на 90%, оскільки вона залишалася закритою для відвідувачів через карантинні заходи. У цьому році спостерігається аналогічна ситуація. Хоча собор отримав 3,3 млн фунтів стерлінгів (4,6 млн доларів США) з урядового фонду відновлення культури, одні тільки щорічні експлуатаційні витрати становлять 8 млн фунтів (11,2 млн доларів) навіть після скорочення 25% співробітників.

Настоятель собору Святого Павла, преподобний доктор Девід Айсон вважає, що для збереження історичної будівлі необхідні “кардинальні рішення”. “Якщо ми не зможемо зібрати кошти, щоб найняти людей для догляду за будинком і платити за опалення і освітлення, нам доведеться закритися”, — додав він.

Майже вся діяльність по реконструкції собору також була відкладена. Одним з найважливіших проектів, який був скасований, є заміна великих ділянок свинцевого даху площею 7 тис. кв. м, частина якого була побудована ще за часів архітектора собору сера Крістофера Рена (1632-1723).

Довідка

Нинішній собор, шедевр відомого британського архітектора сера Крістофера Рена, є щонайменше четвертою за рахунком будівлею (перший дерев’яний собор був побудований в 604 році), які стояли на цьому місці. Він був зведений між 1675 і 1710 роками, після того як попередня споруда була знищена під час Великої лондонської пожежі.