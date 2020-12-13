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Пандемия: Билл Гейтс заявил, что передача Трампом дел Байдену - усложняет распределение вакцины против COVID-19

Пандемия: Билл Гейтс заявил, что передача Трампом дел Байдену - усложняет распределение вакцины против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15390 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что передача дел от администрации республиканца Дональда Трампа команде демократа Джозефа Байдена осложняет распределение вакцины от нового коронавируса в США. Такое мнение Гейтс высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN, пишет УНН.

Главу благотворительного фонда, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией, попросили прокомментировать данные, что переходная команда Байдена до сих пор не получила от администрации Трампа подробный план распределения в стране вакцины от коронавируса. “Процесс передачи дел является осложняющим ситуацию фактором, но новая администрация выражает желание опираться на мнение подлинных экспертов и не выступать с нападками на них”, — ответил Гейтс.

Он позитивно расценил подготовку командой Байдена плана первоочередных мер по борьбе с распространением COVID-19 в США. “Я доволен тем, как избранный президент Байден и его команда отбирают кадры и намечают приоритеты для решения проблемы”, — сказал он. Гейтс надеется на то, что администрация демократа при таком подходе обеспечит США не последнее место в мире в эффективности подавления эпидемии.

Университет Джонса Хопкинса подтвердил, что число людей, умерших за сутки в США от последствий COVID-19, достигло самой высокой отметки за все время пандемии — 3 309. Предыдущий пик был подтвержден 9 декабря — 3 124 летальных исхода. 15 апреля в течение 24 часов от коронавируса умерли 2 752 человека. По данным университета, в США выявлено более 16,07 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 297 864 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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