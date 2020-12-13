Пандемія: Білл Гейтс заявив, що передача Трампом справ Байдену - ускладнює розподіл вакцини проти COVID-19

Главу благодійного фонду, який виділив сотні мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусною інфекцією, попросили прокоментувати дані, що перехідна команда Байдена до сих пір не отримала від адміністрації Трампа детальний план розподілу в країні вакцини від коронавірусу. “Процес передачі справ є фактором, що ускладнює ситуацію, але нова адміністрація висловлює бажання спиратися на думку справжніх експертів і не виступати з нападками на них”, — відповів Гейтс.

Він позитивно розцінив підготовку командою Байдена плану першочергових заходів щодо боротьби з поширенням COVID-19 в США. “Я задоволений тим, як обраний президент Байден і його команда відбирають кадри і намічають пріоритети для вирішення проблеми”, — сказав він. Гейтс сподівається на те, що адміністрація демократа при такому підході забезпечить США не останнє місце в світі в ефективності придушення епідемії.

Університет Джонса Хопкінса підтвердив, що кількість людей, які померли за добу в США від наслідків COVID-19, досягла найвищої позначки за весь час пандемії — 3 309. Попередній пік був підтверджений 9 грудня — 3 124 летальні випадки. 15 квітня в протягом 24 годин від коронавірусу померли 2 752 людини. За даними університету, в США виявлено понад 16,07 млн випадків зараження коронавірусом, померли 297 864 людини. Країна за обома показниками посідає перше місце в світі.