Панама решила отозвать своего посла при ЕС

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 68744 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 92001 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 132864 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131928 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130744 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125513 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162327 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117865 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141456 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145297 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Панама решила отозвать своего посла при ЕС

Панама решила отозвать своего посла при ЕС

Киев  •  УНН

 • 8458 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Руководство Панамы приняло решение в среду на 30 дней отозвать для консультаций своего диппредставителя в ЕС после публикации списка стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, куда включили и Панаму. Об этом сообщается на сайте МИД Панамы, информирует УНН.

“Учитывая, что список, опубликованный сегодня Европейской комиссией, должен быть представлен Европейскому парламенту на утверждение в течение одного месяца, правительство Панамы продолжит попытки создать канал коммуникации для разъяснения волнующих Еврокомиссию деталей, — говорится в сообщении. — Пока этот канал будет налаживаться, правительство Панамы отзывает посла Панамы в Европейском союзе Мигеля Верзболовскиса и устанавливает 30-дневный срок, чтобы объявить о дополнительных шагах”.

Напоминаем, Еврокомиссия в среду обновила свой список стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Самыми небезопасными в этом отношении признаны Американское Самоа, Афганистан и Багамские острова. В общей сложности в список вошли 23 страны и территории.

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