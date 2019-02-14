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Панама вирішила відкликати свого посла при ЄС

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Керівництво Панами прийняло рішення в середу на 30 днів відкликати для консультацій свого диппредставника в ЄС після публікації списку країн з недостатньо надійними механізмами з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, куди включили і Панаму. Про це повідомляється на сайті МЗС Панами, інформує УНН.

“Враховуючи, що список, опублікований сьогодні Європейською комісією, повинен бути представлений до Європейського Парламенту на затвердження протягом одного місяця, уряд Панами продовжить спроби створити канал комунікації для роз’ясненнядеталей, які хвилюють Єврокомісію, — йдеться в повідомленні. — Поки цей канал буде налагоджуватися, уряд Панами відкликає посла Панами в Європейському союзі Мігеля Верзболовскіса і встановлює 30-денний термін, щоб оголосити про додаткові кроки”.

Нагадуємо, Єврокомісія в середу оновила свій список країн з недостатньо надійними механізмами з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Найбільш небезпечними в цьому відношенні визнані Американське Самоа, Афганістан і Багамські острови. В цілому в список увійшли 23 країни і території.

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