Панама вирішила відкликати свого посла при ЄС

“Враховуючи, що список, опублікований сьогодні Європейською комісією, повинен бути представлений до Європейського Парламенту на затвердження протягом одного місяця, уряд Панами продовжить спроби створити канал комунікації для роз’ясненнядеталей, які хвилюють Єврокомісію, — йдеться в повідомленні. — Поки цей канал буде налагоджуватися, уряд Панами відкликає посла Панами в Європейському союзі Мігеля Верзболовскіса і встановлює 30-денний термін, щоб оголосити про додаткові кроки”.

Нагадуємо, Єврокомісія в середу оновила свій список країн з недостатньо надійними механізмами з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Найбільш небезпечними в цьому відношенні визнані Американське Самоа, Афганістан і Багамські острови. В цілому в список увійшли 23 країни і території.