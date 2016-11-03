Памятник погибшим майдановцам предлагают перенести из центра Кропивницкого

По ее словам, в горсовете подготовили проект решения о проведении открытого конкурса на лучшую разработку концепции по благоустройству и упорядочению площади Героев Майдана в Кропивницком.

Вскоре его вынесут на сессию городского совета.

"Относительно памятника, я думаю, что мы его должны обустроить в том месте, где уже есть у нас памятные знаки героям, павшим, отстаивая нашу независимость и свободу нашей страны. Там есть памятник "Скорбящей матери", например, можно было бы сделать, чтобы там был памятник Героям Майдана. Если мы сконцентрируем все эти памятники в одном месте, будет очень хорошо", - сказала Н.Дзюба.

Также она добавила, что главную площадь города надо обустроить и реконструировать таким образом, чтобы она была той площадкой, куда можно будет ходить отдыхать и детям, и взрослым.

Напомним, заместитель главы ОГА Сергей Коваленко считает хорошей идеей перенести фотографии Героев Небесной Сотни с постамента на главной площади Кропивницкого в Кировоградский областной краеведческий музей для создания отдельной экспозиции.