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Пам’ятник загиблим майданівцям пропонують перенести з центру Кропивницького

Пам’ятник загиблим майданівцям пропонують перенести з центру Кропивницького

Київ • УНН

 • 8698 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Пам’ятник загиблим майданівцям пропонують перенести з центру Кропивницького. У міській раді вважають, що краще облаштувати його на території меморіального комплексу “Фортечні вали”. Про це під час наради в ОДА поінформувала заступник міського голови Наталія Дзюба.

За її словами, у міськраді підготували проект рішення про проведення відкритого конкурсу на кращу розробку концепції з благоустрою та впорядкування площі Героїв Майдану у м.Кропивницький.

Незабаром його винесуть на сесію міської ради.

“Щодо пам’ятника, я думаю, що ми його маємо облаштувати в тому місці, де вже є у нас пам’ятні знаки героям, які полягли, відстоюючи нашу незалежність і свободу нашої держави. Там є пам’ятник „Скорботній матері“, приміром, можна було б зробити, щоб там був пам’ятник Героям Майдану. Якщо ми сконцентруємо всі ці пам’ятники в одному місці, буде дуже добре”, — сказала Н.Дзюба.

Також вона додала, що головну площу міста треба облаштувати і реконструювати таким чином, щоб вона була тим майданчиком, куди можна буде ходити відпочивати і дітям, і дорослим.

Нагадаємо, заступник голови ОДА Сергій Коваленко вважає гарною ідеєю перенести фотографії Героїв Небесної Сотні з постаменту на головній площі м.Кропивницький до Кіровоградського обласного краєзнавчого музею для створення окремої експозиції.

Українські Національні Новини

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