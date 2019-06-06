Палкин: время, когда Суркис влиял на украинский футбол, закончилось
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Григорий Суркис уже не влияет на украинский футбол. Об этом заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, передает УНН со ссылкой на tribuna.com.
"Мне кажется, что время, когда Григорий Суркис влиял на весь украинский футбол, давно закончилось. Необходимо давать дорогу молодым", - сказал он.
Теперь дело за Украинской ассоциацией футбола и ее преемниками, считает Палкин.
"Сегодняшнее руководство УАФ и те, кто придет за ними, должны выстраивать систему, при которой правила игры для всех клубов будут одинаковые, без каких-либо преференций", - отметил он.
Напомним, как сообщал УНН, молодежная сборная Украины впервые за десять лет победила на Турнире Лобановского.