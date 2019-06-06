Палкин: время, когда Суркис влиял на украинский футбол, закончилось

"Мне кажется, что время, когда Григорий Суркис влиял на весь украинский футбол, давно закончилось. Необходимо давать дорогу молодым", - сказал он.

Теперь дело за Украинской ассоциацией футбола и ее преемниками, считает Палкин.

"Сегодняшнее руководство УАФ и те, кто придет за ними, должны выстраивать систему, при которой правила игры для всех клубов будут одинаковые, без каких-либо преференций", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, молодежная сборная Украины впервые за десять лет победила на Турнире Лобановского.