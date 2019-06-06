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Палкін: час, коли Суркіс впливав на український футбол, закінчився

Київ • УНН

 • 8636 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Григорій Суркіс вже не впливає на український футбол. Про це заявив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін, передає УНН з посиланням на tribuna.com.

"Мені здається, що час, коли Григорій Суркіс впливав на весь український футбол, давно закінчився. Необхідно давати дорогу молодим", - сказав він.

Тепер справа за Українською асоціацією футболу і її наступниками, вважає Палкін.

"Сьогоднішнє керівництво УАФ і ті, хто прийде за ними, повинні вибудовувати систему, при якій правила гри для всіх клубів будуть однакові, без будь-яких преференцій", - зазначив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, молодіжна збірна України вперше за десять років перемогла на турнірі Лобановського.

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