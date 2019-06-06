Молодежная сборная Украины впервые за десять лет победила на Турнире Лобановского

Если в стартовые минуты поединка игра была фактически равной, то в середине тайма начало вырисовываться небольшое преимущество гостей, по крайней мере по ударам. Один только Альтман смог поразить цель трижды. Украинцы ответили опасно лишь однажды. На 29-й минуте Топалов дальним ударом проверил бдительность вратаря израильтян. На добивании Смирный целился в ближний угол, но Оайон и здесь был на высоте. А на 37-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Казак отмахнулся от соперника, за что получил справедливую красную карточку от Евгения Арановского.

Начало второго тайма ознаменовалось шквалом атак со стороны сборной Израиля, но чудеса в рамке творил Билык, который отразил несколько мертвых ударов. "Сине-желтые" ответили стандартом, после которого опасно пробивал Топалов, но и здесь дуэль выиграл голкипер.

Израильтяне продолжали владеть мячом и нагнетать обстановку у ворот Билык. Украинцы ждали своего шанса в контратаке. И дождались его на 69-й минуте. Топалов отдал передачу в штрафную, а там Мудрик, разобравшись с вратарем гостей, попал в цель с острого угла - 1:0.

Естественно, что израильтяне не собирались сдаваться. Например, на 80-й минуте Билык снова стал героем эпизода, потянув удар от Дашь. Последние минуты поединка прошли на половине "сине-желтых", но команда выдержала давление, отстояв победу 1:0.

Итак, подопечные Руслана Ротаня, играя в меньшинстве больше тайма, сумели проявить характер и выиграть турнир впервые за 10 лет.

Отметим, что в игре за "бронзу" Болгария в серии пенальти обыграла сверстников из Кипра.