Молодіжна збірна України вперше за десять років тріумфувала на Турнірі Лобановського

ukru
16:18 • 22264 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 52041 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 51036 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 43281 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 84438 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 146820 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165829 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153572 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 234882 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159299 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
40 %
756 мм
Переважно ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 57420 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 38780 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 55480 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 55041 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 42820 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 152406 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 234882 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 200484 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 185790 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 152853 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 23150 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 23484 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 38780 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 27798 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 57420 перегляди
Актуальне
Молодіжна збірна України вперше за десять років тріумфувала на Турнірі Лобановського

Молодіжна збірна України вперше за десять років тріумфувала на Турнірі Лобановського

Київ • УНН

 • 9740 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. У вирішальному фінальному поєдинку змагань із Ізраїлем U-21 усе вирішив м'яч, забитий півзахисником команди "Арсенал-Київ" Михайлом Мудриком, який вийшов на заміну. Про це повідомляє УАФ, передає УНН.

Якщо в стартові хвилини поєдинку гра була фактично рівною, то в середині тайму почала вимальовуватися невелика перевага гостей, принаймні по ударах. Один тільки Альтман міг вразити ціль тричі. Українці відповіли небезпечно лише одного разу. На 29-й хвилині Топалов дальнім ударом перевірив пильність воротаря ізраїльтян. На добиванні Смирний цілився в ближній кут, але Охайон і тут був на висоті. А на 37-й хвилині господарі залишилися в меншості. Козак відмахнувся від суперника, за що отримав справедливу червону картку від Євгена Арановського.

Початок другого тайму ознаменувався шквалом атак із боку збірної Ізраїлю, але дива в рамці творив Білик, який відбив кілька мертвих ударів. "Синьо-жовті" відповіли стандартом, після якого небезпечно пробивав Топалов, але й тут дуель виграв голкіпер.

Ізраїльтяни продовжували володіти м'ячем і нагнітати обстановку біля воріт Білика. Українці чекали свого шансу в контратаці. І дочекалися його на 69-й хвилині. Топалов віддав передачу до штрафного, а там Мудрик, розібравшись із воротарем гостей, поцілив у ціль із гострого кута - 1:0.

Природно, що ізраїльтяни не збиралися здаватися. Наприклад, на 80-й хвилині Білик знову став героєм епізоду, потягнувши удар від Даси. Останні хвилини поєдинку пройшли на половині "синьо-жовтих", але команда витримала тиск, відстоявши перемогу 1:0.

Отже, підопічні Руслана Ротаня, граючи в меншості більше тайму, зуміли проявити характер і виграти турнір вперше за 10 років.

Зазначимо, що у грі за "бронзу" Болгарія в серії пенальті обіграла одноліток з Кіпру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,140.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38