Молодіжна збірна України вперше за десять років тріумфувала на Турнірі Лобановського

Якщо в стартові хвилини поєдинку гра була фактично рівною, то в середині тайму почала вимальовуватися невелика перевага гостей, принаймні по ударах. Один тільки Альтман міг вразити ціль тричі. Українці відповіли небезпечно лише одного разу. На 29-й хвилині Топалов дальнім ударом перевірив пильність воротаря ізраїльтян. На добиванні Смирний цілився в ближній кут, але Охайон і тут був на висоті. А на 37-й хвилині господарі залишилися в меншості. Козак відмахнувся від суперника, за що отримав справедливу червону картку від Євгена Арановського.

Початок другого тайму ознаменувався шквалом атак із боку збірної Ізраїлю, але дива в рамці творив Білик, який відбив кілька мертвих ударів. "Синьо-жовті" відповіли стандартом, після якого небезпечно пробивав Топалов, але й тут дуель виграв голкіпер.

Ізраїльтяни продовжували володіти м'ячем і нагнітати обстановку біля воріт Білика. Українці чекали свого шансу в контратаці. І дочекалися його на 69-й хвилині. Топалов віддав передачу до штрафного, а там Мудрик, розібравшись із воротарем гостей, поцілив у ціль із гострого кута - 1:0.

Природно, що ізраїльтяни не збиралися здаватися. Наприклад, на 80-й хвилині Білик знову став героєм епізоду, потягнувши удар від Даси. Останні хвилини поєдинку пройшли на половині "синьо-жовтих", але команда витримала тиск, відстоявши перемогу 1:0.

Отже, підопічні Руслана Ротаня, граючи в меншості більше тайму, зуміли проявити характер і виграти турнір вперше за 10 років.

Зазначимо, що у грі за "бронзу" Болгарія в серії пенальті обіграла одноліток з Кіпру.