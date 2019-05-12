Топливо в Украине начало дешеветь медленнее - НБУ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 51350 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 77174 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 93416 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100953 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124564 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112057 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138091 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144702 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130167 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130219 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Топливо в Украине начало дешеветь медленнее - НБУ

Топливо в Украине начало дешеветь медленнее - НБУ

Киев  •  УНН

 • 8918 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Базовая инфляция в апреле замедлилась до 7,4% в годовом измерении с 7,6% в марте. Цены на топливо остались ниже, чем в прошлом году (на 0,2% г / г). Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.

"Цены на топливо остались ниже, чем в прошлом году (на 0,2% г / г). В то же время их падения существенно замедлился как под влиянием роста мировых цен на нефть, так и из-за возникновения уже упоминавшихся сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России", - сообщили в НБУ.

Как сообщал УНН, в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь через поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ дал прогноз относительно тарифов на газ для населения

Как сообщал УНН, инфляция на потребительском рынке в апреле 2019 по сравнению с мартом 2019 составила 1,0%, с начала года - 3,4%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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