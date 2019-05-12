Топливо в Украине начало дешеветь медленнее - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Базовая инфляция в апреле замедлилась до 7,4% в годовом измерении с 7,6% в марте. Цены на топливо остались ниже, чем в прошлом году (на 0,2% г / г). Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Цены на топливо остались ниже, чем в прошлом году (на 0,2% г / г). В то же время их падения существенно замедлился как под влиянием роста мировых цен на нефть, так и из-за возникновения уже упоминавшихся сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России", - сообщили в НБУ.
Как сообщал УНН, в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь через поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ дал прогноз относительно тарифов на газ для населения
Как сообщал УНН, инфляция на потребительском рынке в апреле 2019 по сравнению с мартом 2019 составила 1,0%, с начала года - 3,4%.