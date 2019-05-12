Паливо в Україні почало дешевшати повільніше – НБУ

КИЇВ. 12 травня. УНН. Базова інфляція у квітні сповільнилася до 7,4% у річному вимірі з 7,6% у березні. Ціни на паливо залишилися нижчими, ніж у минулому році (на 0,2% р/р). Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.