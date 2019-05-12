Паливо в Україні почало дешевшати повільніше – НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Базова інфляція у квітні сповільнилася до 7,4% у річному вимірі з 7,6% у березні. Ціни на паливо залишилися нижчими, ніж у минулому році (на 0,2% р/р). Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
"Ціни на паливо залишилися нижчими, ніж у минулому році (на 0,2% р/р). Водночас їх падіння суттєво сповільнилося як під впливом зростання світових цін на нафту, так і через виникнення вже згадуваних складнощів з імпортом енергоресурсів з Білорусі та Росії", - повідомили У НБУ.
Як повідомляв УНН, в білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.
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Як повідомляв УНН, інфляція на споживчому ринку у квітні 2019 року порівняно із березнем 2019 року становила 1,0%, з початку року – 3,4%.